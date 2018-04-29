За одну ночь в Петербурге сгорели 8 машин 

Первая машина вспыхнула в Лыжном переулке Приморского района в ночь на воскресенье, 29 апреля, сообщает «5 канал».
Вспыхнул припаркованный на ночь белый Mercedes, позже огонь перекинулся на BMW и KIA Sportage.
Местные жители уверены, что это поджог, но точные причины возгорания еще предстоит выяснить правоохранителям.
Вскоре несколько машин загорелись в Красносельском районе.
Загорелись три машины на проспекте Героев у дома № 27, вскоре от Kia и «Лада Тарзан» остались лишь несгораемые части.
Удалось спасти лишь Lexus, у него обгорело лишь переднее правое зеркало и передняя правая фара.
Третий пожар за ногчь случился в Выборгском районе.
Там оперативно сработали владельцы автомобилей.
Сразу после возгорания они начали тушить свои машины.
В итоге у припаркованной на ночь «Нивы» огонь уничтожил салон, а Volkswagen Passat лишился бокового остекления.