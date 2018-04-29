На кладбище в Бесовце сгорела «Тойота Королла»

Пожарные расчеты не смогли спасти объятый пламенем автомобиль.

28 апреля в 16 часов 23 минуты по телефону «01» поступило сообщение о том, что в деревне Бесовец Прионежского района на территории кладбища горит легковой автомобиль.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчёты уже были на месте происшествия, но спасти машину объятую огнем, было уже не спасти.

В результате пожара «Тойота Королла», принадлежащая жителю Петрозаводска , была значительно повреждена огнем.

По какой причине сгорела иномарка, теперь предстоит выяснить специалистам, так, как на момент возникновения пожара, хозяин автомобиля отсутствовал. Материальный ущерб устанавливается.