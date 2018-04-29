На кладбище в Бесовце сгорела «Тойота Королла» 

Пожарные расчеты не смогли спасти объятый пламенем автомобиль.
28 апреля в 16 часов 23 минуты по телефону «01» поступило сообщение о том, что в деревне Бесовец Прионежского района на территории кладбища горит легковой автомобиль.
Не прошло и пяти минут, как пожарные расчёты уже были на месте происшествия, но спасти машину объятую огнем, было уже не спасти.
В результате пожара «Тойота Королла», принадлежащая жителю Петрозаводска, была значительно повреждена огнем.
По какой причине сгорела иномарка, теперь предстоит выяснить специалистам, так, как на момент возникновения пожара, хозяин автомобиля отсутствовал. Материальный ущерб устанавливается.
По материалам: ptzgovorit.ru