Салехардских журналистов позвали тушить пожар

Сотрудники МЧС раскрыли окружным СМИ все тонкости работы — и дали примериться к роли огнеборцев. Инструктивно-методическое занятие провели в Салехарде в преддверии Дня пожарной охраны — 30 апреля.

— Скажу сразу: мероприятие никак не связано с последними событиями в стране. Мы задумали его еще в феврале. В Москве на подведении министерских итогов за 2017 год, приводили в пример опыт наших коллег из Владимирской области — они провели двухчасовое занятие с прессой. Мы пошли дальше, — говорит начальник ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадий Бессонов.

Насколько дальше? Почти весь день, с утра до вечера, четверка ямальских журналистов погружалась в профессию.

Главное оговорили с самого начала: город остается под защитой, на занятиях задействована лишь резервная техника. Но если понадобится и она, — огнеборцы помчатся на место. А смишников высадят.

— Вы будете в боевой одежде, камеры у всех в телефонах есть, — потом никому не объяснить, что вы не пожарные… — говорит начальник пресс-службы ямальского управления МЧС Иван Скиданов

— Журналист или оператор смотрят на нашу работу с одной стороны, но есть и другая — из окна пожарного автомобиля, — объясняет он смысл всего проекта. — Почувствовав эту разницу, узнав нюансы службы, сотрудники СМИ станут лучше ориентироваться в теме. В том числе и когда будут читать в соцсетях, к примеру, что пожарные в очередной раз «приехали без воды», и поэтому сразу подключились к гидранту. И смогут донести до жителей округа достоверную информацию.

То самое «без воды» звучало еще не раз за день, потому что, видно, набило сотрудникам МЧС оскомину. Цистерна пожарного авто наполнена водой «под завязку» днем и ночью, заверяют они, и при тушении возгорания спецтехнику подпитывают от ближайшего пожарного гидранта или водоема. Без него опустошить шестикубовую емкость, заливая огонь всего-то в два ствола — дело нескольких минут. Но и заправиться после — процесс недолгий, если городские службы содержат гидрант в надлежащем состоянии и его не приходится искать под слоем снега и льда. Обе процедуры вошли в практическую часть занятий.

Но началась она с того же, с чего и работа реальных огнеборцев по прибытии вызов. В поисках людей первыми в горящее здание идут звенья газодымозащитной службы — только входящие в них сотрудники со спецподготовкой имеют право работать в непригодной для дыхания среде. Журналистам перед визитом в тренировочную газодымокамеру хватило и краткого инструктажа. Но к непривычной нагрузке, пусть даже крайне щадящей, инструкция не готовит. Коллеги, которые практически вслепую тащили из лабиринта восьмидесятикилограммовый манекен (второму звену достался груз полегче — два условных газовых баллона), еще долго переводили дыхание…

Завершился день условным пожаром на окраине города, который уже пообвыкшиеся сотрудники СМИ в целом успешно (облившись водой и вываляв в снегу пострадавшего) погасили. Затем было знакомство с работой пожарных дознавателей и подведение итогов. После первого опыта в управлении намерены и впредь проводить такие же занятия — в том числе подумывают об облегченной версии, для женщин.