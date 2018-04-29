Житель Башкирии получил ожоги в ночном пожаре 

Ночью 29 апреля загорелся частный дом в Мелеузовском районе, мужчина получил ожоги. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Башкирии Алик Шарафутдинов. В 1.24 29 апреля в диспетчерскую пожарно-спасательной службы поступил сигнал о пожаре в частном доме в посёлке Зирган Мелеузовского района. "Загорелся дощатый жилой дом по улице Революционная в поселке Зирган, — сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по РБ Алик Шарафутдинов. — Выехали семь сотрудников на трёх автомашинах. Пожар дома потушили в 2.15. Есть один пострадавший: 37-летний мужчина получил ожоги рук и лица. Приехавшие медики констатировали 10% ожогов тела. Его увезли в больницу. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнём, видимо — из-за курения".