Специалисты провели профилактический отжиг сухой травы под Дальнереченском 

В Приморском крае на территории Дальнереченского района был проведен контролируемый профилактический пал сухой травы. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.
Отжиг сухой травы захватил площадь более двух тысяч квадратных метров. Контролируемый пал был пущен около населенного пункта и возле строений, где была сухая растительность.
При помощи подручных средств, ранцевых огнетушителей и воздуходуек дружинники совместно с пожарными не давали огню распространиться на хозяйственные постройки и жилые дома селян
— УМВД Приморья.
Пожарной угрозы домам в Ракитненском сельском поселении нет.
27 апреля неконтролируемый пал травы на сопке Хенина привел к серьезному пожару в Уссурийске.