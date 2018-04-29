Ещё
Специалисты провели профилактический отжиг сухой травы под Дальнереченском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Специалисты провели профилактический отжиг сухой травы под Дальнереченском 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Приморском крае на территории Дальнереченского района был проведен контролируемый профилактический пал сухой травы. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД.
Отжиг сухой травы захватил площадь более двух тысяч квадратных метров. Контролируемый пал был пущен около населенного пункта и возле строений, где была сухая растительность.
При помощи подручных средств, ранцевых огнетушителей и воздуходуек дружинники совместно с пожарными не давали огню распространиться на хозяйственные постройки и жилые дома селян
— УМВД Приморья.
Пожарной угрозы домам в Ракитненском сельском поселении нет.
27 апреля неконтролируемый пал травы на сопке Хенина привел к серьезному пожару в Уссурийске.
360tv.ru: последние новости
Московский «Торговый Центр 31» горел утром четверга Здание Trump Tower второй раз за день загорелось в Баку Крупный пожар в Томске около местного «Спецавтохозяйства» попал на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко похвастался победой «украинского» флота283
ФСБ обратилась к украинским браконьерам111
Солистка группы Serebro: «На борту был ад»125
В Британии прозвучало новое обвинение в адрес РФ318
Сели все: гаишников покарали за прокурора548
Видео
00:25
Опубликовано видео с аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение