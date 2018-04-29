Специалисты провели профилактический отжиг сухой травы под Дальнереченском

Приморском крае на территории Дальнереченского района был проведен контролируемый профилактический пал сухой травы. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого УМВД

Отжиг сухой травы захватил площадь более двух тысяч квадратных метров. Контролируемый пал был пущен около населенного пункта и возле строений, где была сухая растительность.

При помощи подручных средств, ранцевых огнетушителей и воздуходуек дружинники совместно с пожарными не давали огню распространиться на хозяйственные постройки и жилые дома селян

— УМВД Приморья.

Пожарной угрозы домам в Ракитненском сельском поселении нет.