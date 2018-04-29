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В Екатеринбурге потушили крупный пожар в шестиэтажном здании
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В Екатеринбурге потушили крупный пожар в шестиэтажном здании 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Крупный пожар в неэксплуатируемом шестиэтажном здании в Екатеринбурге потушен, площадь возгорания составила 600 квадратных метров, сообщает в воскресенье ГУ МЧС по Свердловской области.
Как отмечалось, сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 09.37 местного времени (7.37 мск). В тушении пожара были задействованы 16 единиц техники, 48 человек личного состава.
"В 16.15 местного времени (14.15 мск) пожар на улице Чапаева полностью потушен. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", — говорится в сообщении.
Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточняет ведомство.
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