В Екатеринбурге потушили крупный пожар в шестиэтажном здании

Как отмечалось, сообщение о пожаре поступило в воскресенье в 09.37 местного времени (7.37 мск). В тушении пожара были задействованы 16 единиц техники, 48 человек личного состава.

"В 16.15 местного времени (14.15 мск) пожар на улице Чапаева полностью потушен. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены, пожарно-спасательные подразделения вернулись в места постоянной дислокации", — говорится в сообщении.

Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточняет ведомство.