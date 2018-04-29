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«Валенту» сожгли
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«Валенту» сожгли 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Самые тревожные опасения волонтёров подтвердились — приют для бездомных животных «Валента» подожгли. Эту информацию нам подтвердили в пресс-службе МЧС.
«Установлен факт занесения открытого источника огня. А это в большинстве случаев означает одно — поджог», — отметили в региональном МЧС. После заключения пожарных экспертов, все материалы по делу теперь переданы выше по инстанции — в УМВД. Там сообщили, что все материалы тщательно изучат и в течение 10 дней и вынесут своё заключение. Если, всё-таки «Валенту» подожгли, то будет возбуждено уголовное дело.
Отметим, что пожар в приюте для животных случился рано утром 13 апреля. У здания полностью сгорела крыша — свыше 300 квадратных метров. Кроме того, пожар унёс жизни трёх питомцев приюта. Волонтёры до сих пор приводят здание «Валенты» в порядок, успокаивают животных.
Люди до сих пор перечисляют денежные средства на восстановление приюта для животных. Сейчас уже силами волонтёров восстановлены вольёры для животных и наведён порядок в погоревшем здании.
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