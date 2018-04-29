Противопожарный режим ввели еще в семи районах Хабаровского края

ХАБАРОВСК , 29 апреля. / ТАСС /. Запрет на посещение лесов и проведение пожароопасных, огневых работ ввели еще в семи районах Хабаровского края из-за угрозы распространения природных пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.

Особый противопожарный режим в течение последних десяти дней вводили в Верхнебуреинском, Вяземском и Нанайском районах. «На сегодняшний день в Хабаровском крае складывается сложная пожарная ситуация. В десяти районах — Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, им. Лазо, им. Полины Осипенко , Нанайском, Амурском, Вяземском, Бикинском — уже введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.

На утро воскресенья, по данным управления лесами правительства Хабаровского края, в регионе действовало 11 природных пожаров на площади в 1,1 тыс. га в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, им. Полины Осипенко и Хабаровском районах. Всего с начала пожароопасного сезона в крае возникло 125 очагов на общей площади почти 85 тыс. га.