Противопожарный режим ввели еще в семи районах Хабаровского края 

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Запрет на посещение лесов и проведение пожароопасных, огневых работ ввели еще в семи районах Хабаровского края из-за угрозы распространения природных пожаров. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края.
Особый противопожарный режим в течение последних десяти дней вводили в Верхнебуреинском, Вяземском и Нанайском районах. «На сегодняшний день в Хабаровском крае складывается сложная пожарная ситуация. В десяти районах — Верхнебуреинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском, им. Лазо, им. Полины Осипенко, Нанайском, Амурском, Вяземском, Бикинском — уже введен особый противопожарный режим», — говорится в сообщении.
На утро воскресенья, по данным управления лесами правительства Хабаровского края, в регионе действовало 11 природных пожаров на площади в 1,1 тыс. га в Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Вяземском, им. Полины Осипенко и Хабаровском районах. Всего с начала пожароопасного сезона в крае возникло 125 очагов на общей площади почти 85 тыс. га.
Отмечается, что на время майских праздников губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт поручил усилить меры пожарной безопасности в лесах, в регионе взяли под контроль места отдыха вблизи городов и поселков, увеличили кратность патрулирования лесных массивов, при необходимости организуют круглосуточное дежурство.