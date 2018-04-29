При пожаре на заводе на Тайване погибли пятеро пожарных и двое рабочих

Тайбэй, 29 апреля / Синьхуа / — В результате пожара, произошедшего вечером субботы на заводе в районе Пинчжэнь тайваньского города Таоюань, без вести пропали семеро пожарных и два иностранных рабочих. К настоящему времени все они обнаружены, пятеро пожарных и рабочие погибли.

Как стало известно, огонь вспыхнул на пятом этаже здания завода. На место происшествия было направлено 67 пожарных машин и 189 сотрудников пожарной службы. Семеро пожарных были придавлены крупногабаритным оборудованием, пятеро из них погибли при исполнении служебного долга. По состоянию на 7:30 воскресенья, также погибли двое иностранных рабочих, и ранены еще несколько пожарных.

Причины пожара выясняются. -0-