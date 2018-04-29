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При пожаре на заводе на Тайване погибли пятеро пожарных и двое рабочих
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При пожаре на заводе на Тайване погибли пятеро пожарных и двое рабочих 

ИА Синьхуа 51 минуту назад
Тайбэй, 29 апреля /Синьхуа/ — В результате пожара, произошедшего вечером субботы на заводе в районе Пинчжэнь тайваньского города Таоюань, без вести пропали семеро пожарных и два иностранных рабочих. К настоящему времени все они обнаружены, пятеро пожарных и рабочие погибли.
Как стало известно, огонь вспыхнул на пятом этаже здания завода. На место происшествия было направлено 67 пожарных машин и 189 сотрудников пожарной службы. Семеро пожарных были придавлены крупногабаритным оборудованием, пятеро из них погибли при исполнении служебного долга. По состоянию на 7:30 воскресенья, также погибли двое иностранных рабочих, и ранены еще несколько пожарных.
Причины пожара выясняются. -0-
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