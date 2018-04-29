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Ил-76 сбросил 40 тонн воды на пожар в Оренбургской области
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Ил-76 сбросил более 40 тонн воды на очаг пожара в Оренбургской области 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
Экипаж военного самолета Ил-76 по решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу сбросил более 40 тонн воды на очаг природных пожаров в Оренбургской области, сообщает Минобороны России.
"В 3 часа 30 минут (мск) с аэродрома Оренбург-2 экипаж самолета Ил-76 военно-транспортной авиации совершил вылет для тушения пожара в Сорочинском районе Оренбургской области, сбросив на очаг возгорания 42 тонны воды", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что всего в готовности к тушению пожаров находятся три самолета Ил-76.
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