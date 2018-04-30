В Хабаровске после проверок приостановили работу пяти ТЦ и спортклуба

Деятельность пяти торговых центров и спортклуба, где были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, приостановлена в Хабаровске по решению суда. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю.

«Приостановлена деятельность фитнес-клуба «Наутилус» по улице Суворова, торговых центров «ЭВР», «Смайл Март» и третьего этажа торгового центра «Южный Парк» с игровой зоной и кинотеатром «Атмосфера». По следующим объектам — фитнес-клуб «Наутилус» по Воровского, торговый центр «Большая медведица» и «Светофор» осуществление деятельности запрещено. Все объекты в настоящее время не работают», — сказала начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФСПП по региону Ирина Судженко.