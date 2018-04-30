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В Хабаровске после проверок приостановили работу пяти ТЦ и спортклуба
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В Хабаровске после проверок приостановили работу пяти ТЦ и спортклуба 

Дальний Восток 38 минут назад
Фото: Дальний Восток
Деятельность пяти торговых центров и спортклуба, где были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, приостановлена в Хабаровске по решению суда. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю.
«Приостановлена деятельность фитнес-клуба «Наутилус» по улице Суворова, торговых центров «ЭВР», «Смайл Март» и третьего этажа торгового центра «Южный Парк» с игровой зоной и кинотеатром «Атмосфера». По следующим объектам — фитнес-клуб «Наутилус» по Воровского, торговый центр «Большая медведица» и «Светофор» осуществление деятельности запрещено. Все объекты в настоящее время не работают», — сказала начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФСПП по региону Ирина Судженко.
Она уточнила, что работа торговых центров и спорт-клуба приостановлена до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. По данным прокуратуры, при проверке торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей в Хабаровском крае было выявлено свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности. В числе основных нарушений — отсутствие либо неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, незнание персоналом инструкций о действиях при пожаре, отделка путей эвакуации горючими материалами, загромождение выходов и другие. Проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей на соблюдение требований пожарной безопасности было поручено провести в регионах страны Генпрокуратурой РФ после пожара в ТЦ в Кемерове, жертвами которого стали 60 человек.
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