В Хабаровске после проверок приостановили работу пяти торговых центров

ХАБАРОВСК , 30 апреля. / ТАСС /. Деятельность пяти торговых центров и спортклуба, где были выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, приостановлена в Хабаровске по решению суда. Об этом ТАСС сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю.

"Приостановлена деятельность фитнес-клуба «Наутилус» по улице Суворова, торговых центров «ЭВР», «Смайл Март» и третьего этажа торгового центра «Южный Парк» с игровой зоной и кинотеатром «Атмосфера». По следующим объектам — фитнес-клуб «Наутилус» по Воровского, торговый центр «Большая медведица» и «Светофор» осуществление деятельности запрещено. Все объекты в настоящее время не работают", — сказала начальник отдела организационно-контрольной работы и взаимодействия со СМИ УФСПП по региону Ирина Судженко.

Она уточнила, что работа торговых центров и спортклуба приостановлена до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности.

По данным прокуратуры, при проверке торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей в Хабаровском крае было выявлено свыше 2 тыс. нарушений пожарной безопасности. В числе основных нарушений — отсутствие либо неисправность систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, незнание персоналом инструкций о действиях при пожаре, отделка путей эвакуации горючими материалами, загромождение выходов и другие.