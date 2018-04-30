В Новосибирской области за сутки попались 37 поджигателей

Из Новосибирской области приходят тревожные сообщения о природных возгораниях. 37 поджигателей травы привлечены к ответственности.

Сейчас в регионе ликвидируют 133 активных точек горения. Например, в Бердске, в садовом обществе «Марьин Лог» хозяин пытался палить траву на своем участке и не смог справиться с огнем. Огонь прошел площадь 400 квадратных метров, уничтожив строительный вагончик на соседнем участке. А сам дачник надышался дымом, и в итоге оказался в больнице с отравлением угарным газом.

Как известно, в НСО введен особый противопожарный режим. Но люди все равно продолжают разводить костры и поджигать траву. Между тем особый противопожарный режим запрещает любые действия с огнем на открытых территориях, нарушители несут административную, а также уголовную ответственность.

За текущие сутки на поджигателей травы составлены 37 административных протоколов. В состав групп, которые в эти дни активно патрулируют территории, входят сотрудники МЧС России, полиции, прокуратуры, специалисты муниципалитетов, лесоохраны, а также старосты населенных пунктов.

В условиях особого противопожарного режима нарушения требований пожарной безопасности влекут предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

А если действия с огнем повлекли возникновение пожара, уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней степени тяжести вреда здоровью, виновникам грозит штраф от четырех тысяч до четырехсот тысяч рублей. Размер зависит от того, на кого налагается штраф: гражданина, должностное или юридическое лицо. В случае, если нанесен больший ущерб, причинен тяжкий вред здоровью человека или наступила смерть в результате нарушений требований пожарной безопасности, штраф может достигать одного миллиона рублей.

По уголовному кодексу, уничтожение или повреждение имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем наказывается штрафом до ста двадцати тысяч рублей в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.