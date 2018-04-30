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В Новосибирской области из-за поджогов травы возникли лесные пожары
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В Новосибирской области из-за поджогов травы возникли лесные пожары 

ТАСС 1 час назад
Фото: ngs.ru
НОВОСИБИРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Ситуация с поджогами сухой травы в Новосибирской области достаточно тяжелая, зафиксированы первые лесные пожары, заявил журналистам в понедельник врио губернатора региона Андрей Травников.
"Зафиксировано несколько лесных пожаров, все они были ликвидированы в течение первых суток, но ситуация с палами сухой травы достаточно серьезная. Мы не допустили возгорания жилых зданий, перехода огня на населенные пункты, но тем не менее количество возгораний очень большое. На данный момент, по данным космического мониторинга, 33 термоточки на территории Новосибирской области", — сказал Травников.
По словам врио губернатора, такое количество термоточек фиксируется ежедневно в последнее время.
"Ситуация тяжелая. Я бы попросил всех жителей садоводческих товариществ, жителей сельских населенных пунктов обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в этот тяжелый сезон", — добавил он. Травников напомнил, что 28 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим.
Глава МЧС России Владимир Пучков, прибывший в понедельник в Новосибирск, отметил, что во время майских праздников силы МЧС будут работать в повышенном режиме готовности. «Я хотел бы еще раз обратиться ко всем жителям области с тем, чтобы неукоснительно выполнялись все требования особого противопожарного режима», — сказал он.
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