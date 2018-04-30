В Новосибирской области из-за поджогов травы возникли лесные пожары

"Зафиксировано несколько лесных пожаров, все они были ликвидированы в течение первых суток, но ситуация с палами сухой травы достаточно серьезная. Мы не допустили возгорания жилых зданий, перехода огня на населенные пункты, но тем не менее количество возгораний очень большое. На данный момент, по данным космического мониторинга, 33 термоточки на территории Новосибирской области", — сказал Травников.

По словам врио губернатора, такое количество термоточек фиксируется ежедневно в последнее время.

"Ситуация тяжелая. Я бы попросил всех жителей садоводческих товариществ, жителей сельских населенных пунктов обратить особое внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в этот тяжелый сезон", — добавил он. Травников напомнил, что 28 апреля в регионе ввели особый противопожарный режим.