Трассу под Новосибирском заволокло дымом от горящей травы

Трассу Р-256 («Чуйский тракт») в Искитимском районе Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге практически нулевая.

Фотографии задымлённой автодороги в редакцию НГС прислал очевидец во второй половине дня.

«Перед Евсино горит трава, тушат пожарные. Посреди дороги дым, что мешает проезду машин. На месте стоит пожарная машина. Видимость была плохая — не проехать», — пояснил корреспонденту НГС очевидец.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, из-за ветреной погоды площадь пожаров значительно вырастает, что осложняет тушение палов травы.

«У нас термоточек по горению травы порядка ста, пожарные выезжают», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.