Ещё
Трассу под Новосибирском заволокло дымом от горящей травы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трассу под Новосибирском заволокло дымом от горящей травы 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Трассу Р-256 («Чуйский тракт») в Искитимском районе Новосибирской области заволокло дымом — видимость на дороге практически нулевая.
Фотографии задымлённой автодороги в редакцию НГС прислал очевидец во второй половине дня.
«Перед Евсино горит трава, тушат пожарные. Посреди дороги дым, что мешает проезду машин. На месте стоит пожарная машина. Видимость была плохая — не проехать», — пояснил корреспонденту НГС очевидец.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, из-за ветреной погоды площадь пожаров значительно вырастает, что осложняет тушение палов травы.
«У нас термоточек по горению травы порядка ста, пожарные выезжают», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в Первомайском районе Новосибирска загорелась трава — площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
ngs.ru: последние новости
Над правым берегом поднялся столб белого дыма Посетителей Ленинского ЗАГСа эвакуировали из-за дыма На площади Маркса загорелся дом: из окна вырывается пламя
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко объявил о начале операции в Донбассе318
Немецкие летчики массово увольняются из-за России413
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге64
Николаев обрушился с критикой на «народ»70
Цыганова рассказала о пугающем звонке Примадонны17
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:17
Макрон прокомментировал переговоры с Путиным
Европа Ближний Восток
00:25
Появилось видео наезда танка на детей в Петербурге
Происшествия Общество
00:25
Названа основная версия аварийно севшего Ил-38
Происшествия
00:57
Николаев обрушился с критикой на «народ»
Шоу-бизнес
02:13
В Петербурге открылся уникальный фестиваль
Общество
02:42
Макрон рассказал Путину о поездке в США
В мире Европа
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение