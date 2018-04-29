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Два гектара травы сгорело в Новосибирской области
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Два гектара травы сгорело в Новосибирской области 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Уже два дела об административном правонарушении заведено из-за подпала травы: огонь мог переметнуться на село Шилово в НСО. Пожар уже начался внутри населенного пункта, в тушении участвовали четыре пожарных автоцистерны, одна из них прибыла из воинской части.
В селе трава горела на площади два гектара, была угроза перехода огня на жилые дома. «Пожар остановили в 15 метрах, буквально у заборов поймали огонь. Виновник сам вызвал пожарных, когда понял, что огонь с его участка ушел из-под контроля. Ветер подул — возгорание по сухой траве перешло в поле на другую сторону, а также через дорогу.», — рассказал заместитель начальника 8-го отряда Федеральной противопожарной службы по Новосибирскому гарнизону Вячеслав Токарев.
Одно дело возбуждено в отношении самого поджигателя травы, который развел костер. Второе административное расследование ведется в отношении администрации Ярковского сельского совета Новосибирского района за несвоевременный покос травы, сообщается пресс-служба ГУ МЧС России по НСО. Новосибирская область готовится к введению особого противопожарного режима, который полностью запрещает действия с огнем на открытых территориях.
В условиях особого противопожарного режима нарушения требований пожарной безопасности влекут предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.
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