В поселке Садовом пропал 12-летний подросток, его тело в бывшей выгребной яме обнаружил отец

Сегодня ночью к дому № 36 по улице Сибирка в поселке Садовом стеклись силы МЧС , полиции и скорой. Они пытались вытащить тело погибшего 12-летнего подростка из бывшей выгребной ямы.

В субботу днем ребенок пропал. Ночью тело мальчика по куртке обнаружил отец.

— Отец его обнаружил, по куртке. Достал куртку и позвал меня, после пришли и стали звонить, чтобы вытащили, — рассказал Е1.RU сотрудник аварийной службы, который живет в Садовом.

МЧС, полиция, скорая и жители Садового самостоятельно вытащить тело погибшего подростка не смогли. Пришлось вызывать горканализацию, чтобы они откачали всю воду из ямы.

— Пацан хороший был. Отец в горе, — поделился знакомый отца погибшего подростка.