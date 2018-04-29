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В поселке Садовом пропал 12-летний подросток, его тело в бывшей выгребной яме обнаружил отец
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В поселке Садовом пропал 12-летний подросток, его тело в бывшей выгребной яме обнаружил отец 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью к дому № 36 по улице Сибирка в поселке Садовом стеклись силы МЧС, полиции и скорой. Они пытались вытащить тело погибшего 12-летнего подростка из бывшей выгребной ямы.
В субботу днем ребенок пропал. Ночью тело мальчика по куртке обнаружил отец.
— Отец его обнаружил, по куртке. Достал куртку и позвал меня, после пришли и стали звонить, чтобы вытащили, — рассказал Е1.RU сотрудник аварийной службы, который живет в Садовом.
МЧС, полиция, скорая и жители Садового самостоятельно вытащить тело погибшего подростка не смогли. Пришлось вызывать горканализацию, чтобы они откачали всю воду из ямы.
— Пацан хороший был. Отец в горе, — поделился знакомый отца погибшего подростка.
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