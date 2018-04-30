Во Владивостоке обрушилось столетнее здание

Согласно информации в Управлении МЧС по Приморскому краю, во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома, построенного в 1918 году, сообщает телеканал «360».

Сообщается, что в настоящее время «спасателями и аварийными бригадами проведен осмотр и обследование разрушенной части пристройки дома». Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Уточняется, что по факту обрушения исторического объекта, следователи приступили к комплексной проверке обстоятельств происшествия.