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Во Владивостоке обрушилось столетнее здание
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Во Владивостоке обрушилось столетнее здание 

Газета.Ru 48 минут назад
Фото: Primpress
Согласно информации в Управлении МЧС по Приморскому краю, во Владивостоке частично обрушилась пристройка двухэтажного дома, построенного в 1918 году, сообщает телеканал «360».
Сообщается, что в настоящее время «спасателями и аварийными бригадами проведен осмотр и обследование разрушенной части пристройки дома». Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.
Уточняется, что по факту обрушения исторического объекта, следователи приступили к комплексной проверке обстоятельств происшествия.
"По факту обрушения следственными органами Следственного комитета России по Приморскому краю проводится доследственая проверка. На месте работают следователи, проводится осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в Управлении СК РФ по Приморскому Краю.
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