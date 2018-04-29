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Эксперты обследовали дом рядом с рухнувшим во Владивостоке
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Эксперты обследовали дом рядом с рухнувшим во Владивостоке 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты проводят обследование двухэтажного дома, расположенного рядом с пострадавшим от обрушения в ночь на 21 апреля аварийным домом. Проверка состояния жилого здания ведется по просьбе жителей. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.
По данным управления содержания жилфонда и МУПВ «Центральный» в ходе проверки был проведен осмотр перекрытий и стен, проведена оценка физического износа дома. Эксперты установили, что угрозы обрушения нет.
Демонтаж аварийного дома на улице Фонтанная, 18б, тем временем, полностью завершен
— администрация города.
Напомним, жильцы аварийного дома получили жилье из маневренного фонда города.
При частичном обрушении столетнего здания в столице Приморского края пострадавших нет.
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