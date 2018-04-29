Эксперты обследовали дом рядом с рухнувшим во Владивостоке

Специалисты проводят обследование двухэтажного дома, расположенного рядом с пострадавшим от обрушения в ночь на 21 апреля аварийным домом. Проверка состояния жилого здания ведется по просьбе жителей. Об этом сообщил сайт администрации Владивостока.

По данным управления содержания жилфонда и МУПВ «Центральный» в ходе проверки был проведен осмотр перекрытий и стен, проведена оценка физического износа дома. Эксперты установили, что угрозы обрушения нет.

Демонтаж аварийного дома на улице Фонтанная, 18б, тем временем, полностью завершен

— администрация города.

Напомним, жильцы аварийного дома получили жилье из маневренного фонда города.