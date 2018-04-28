Томские пожарные ликвидировали крупное возгорание на складе

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляла 800 квадратных метров.

Пожарные ликвидировали огонь на складе в Томске

— Пожар в Советском районе города Томска ликвидирован в 22.54 по местному времени, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России по Томской области.

В ликвидации возгорания были задействованы 39 человек и 16 единиц техники. Ранее пожару был присвоен второй ранг опасности.

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