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«Парус» Трампа вспыхнул во второй раз за день
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«Парус» Трампа вспыхнул во второй раз за день 

Вести.Ru 1 час назад
Второй за день пожар вспыхнул в центре Баку. Вновь горит Trump Tower. Это недостроенное здание в 33 этажа высотой 130 метров.
Первый пожар был потушен за 3 часа, напоминает РИА Новости. Так долго заняла борьба с огнем из-за дефицита воды.
Сейчас на месте происшествия вновь работают пожарные местного МЧС.
Здание в форме паруса в Баку оказалось недостроенным из-за того, что Trump Organization в декабре 2016 года прекратила лицензионные соглашения по проектам в ряде стран. Знает ли о пожарах в Баку 28 апреля президент США Дональд Трамп, имя которого носит многоэтажный небоскреб, неизвестно.
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