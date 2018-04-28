Станцию метро «Маяковская» в Петербурге заработала после осмотра

Станция метро «Маяковская» в Санкт‐Петербурге, которую закрывали из‐за обнаружения подозрительного предмета, проверили и открыли для пассажиров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу петербургского метрополитена.

В ходе проверки спасатели не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни людей.

Днем 27 марта звонок о минировании поступил в одну из московских школ. После анонимного звонка из здания эвакуировали порядка 80 учеников и преподавателей. Звонивший заявил, что в здании заложено взрывное устройств, но эта информация не подтвердилась.