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Станцию метро «Маяковская» в Петербурге заработала после осмотра
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Станцию метро «Маяковская» в Петербурге заработала после осмотра 

360tv.ru 1 час назад
Станция метро «Маяковская» в Санкт‐Петербурге, которую закрывали из‐за обнаружения подозрительного предмета, проверили и открыли для пассажиров, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс‐службу петербургского метрополитена.
В ходе проверки спасатели не обнаружили предметов, представляющих угрозу жизни людей.
Днем 27 марта звонок о минировании поступил в одну из московских школ. После анонимного звонка из здания эвакуировали порядка 80 учеников и преподавателей. Звонивший заявил, что в здании заложено взрывное устройств, но эта информация не подтвердилась.
Мощный взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в штате Висконсин в США. Раны получили как минимум 20 человек. Шесть из них госпитализированы, но информации об их состоянии нет. Все сотрудники эвакуированы из здания.
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