Департамент лесного хозяйства призывает свердловчан к соблюдению правил обращения с огнем

Департамент лесного хозяйства Свердловской области накануне длинных выходных напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил обращения с огнем и о том, что нужно быть ответственными при посещении леса.

С начала пожароопасного сезона в Свердловской области было зарегистрировано два лесных пожара общей площадью в четыре гектара. В обоих случаях причиной стало неосторожное обращение местного населения с огнем в лесу.

«Помните, что непотушенный уголек в костре или брошенный в придорожную траву тлеющий окурок могут стать причиной лесного пожара. Окапывайте место перед тем, как разжечь костер, а после использования тщательно заливайте костровище водой или забрасывайте землей. Убирайте за собой мусор в лесу», — говорится в призыве департамента.

Специалисты напоминают, что на Уральской базе авиационной охраны лесов работает диспетчерский пункт, куда по телефону 8-800-100-94-00 в любое время суток можно сообщать об очагах возгорания в лесу. По этому же телефону необходимо рассказать о неконтролируемых выжиганиях сухой травы, поскольку именно они нередко становятся причиной крупных лесных пожаров, которые могу превратить в пепел ближайший поселок или деревню.

Во всех лесничествах уже организованы дежурства специалистов для оперативного приема информации о лесных пожарах и принятия мер для их оперативного тушения.

«Погода в этом году не способствует возникновению лесных пожаров. Но лесники все равно с тревогой ждут продолжительных майских праздников, поскольку людям хочется выехать для отдыха на природу. 90 процентов лесных пожаров — дело рук человека. К тушению готовы наши люди и техника, но мы надеемся, что и жители будут соблюдать простые правила безопасности при обращении с огнем в лесу», — отмечает директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Олег Сандаков

Стоит отметить, что в целях предотвращения бесконтрольных выжиганий сухой травы в ноябре 2015 года были внесены изменения в Правила противопожарного режима Российской Федерации . Они предполагают введение запрета на самовольные выжигания сухой растительности на землях сельхозназначения и землях запаса, а также запрета на разведения костров на полях. Также запрещено выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.

Теперь за самовольные выжигания сухой растительности в соответствии со статьей 20.4 Административного кодекса РФ предусмотрено для граждан предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до 1,5 тысяч рублей, для должностных лиц — наложение штрафа от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — наложение штрафа от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.