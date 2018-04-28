В огненном плену: в Сибири и на Дальнем Востоке бушуют пожары

Сибирь и Дальний Восток — в огненном плену. Каждый день спасатели тушат десятки очагов, но из-за сухой погоды и ветра их становится все больше. Об обстановке в зонах бедствия рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Жемчугова

В Приамурье сейчас 22 активных пожара, их тушат и с воздуха, и на месте. Со стихией борются десятки единиц техники и больше 1000 человек.

Красноярске отряд парашютистов-спасателей приземлился в тайге. Там сейчас 12 пожаров.

Их служба

И пожароопасна, и трудна

Огонь взял в плен Забайкальский край Бурятию . Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Новосибирской и Иркутской областях.

Всего в России горят 190 тысяч гектаров леса. За последние сутки площадь пожаров увеличилась почти на треть.

Одним из главных своих успехов спасатели называют то, что удается оградить от огня людей.

«Пожароопасная обстановка из-за пала сухой травы. Угроза перехода пала огня на населенные пункты в 14 случаях была ликвидирована силами пожарно-спасательных подразделений», — отмечает Виталий Дарчия, заместитель руководителя территориального органа ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

Многие сжигают мусор, где хотят или бросают непогашенные окурки. Сотрудники Лесоохраны периодически обходят приусадебные участки, предупреждают об опасности открытого огня.

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