Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Оренбургской области

В результате происшествия сгорел жилой дом, а также были повреждены четыре хозяйственные постройки.

Пожарные ликвидировали открытое горение в селе Вторая Ивановка Оренбургской области , которое возникло из-за пала сухой травы.

— В 20:10 по местному времени (18:10 по московскому времени) открытое горение ликвидировано, — сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) России по оренбургской области.

По информации ведомства, в результате происшествия сгорел жилой дом, а также были повреждены четыре хозяйственные постройки. На данный момент пожарные проливают территорию, которая была охвачена открытым огнем. В тушении задействованы 108 человек и 28 единиц техники.

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