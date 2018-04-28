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Волгоградские спасатели выведут на парад пожарные раритеты и мотоциклы
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Волгоградские спасатели выведут на парад пожарные раритеты и мотоциклы 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В понедельник, 30 апреля, по Волгограду в парадном строю проедет пожарная техника. Волгоградские спасатели обещают показать современные машины и настоящие раритеты, которые до сих пор остаются в хорошей форме.
— Автопробег по Первой продольной магистрали посвящен годовщине пожарной охраны, — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Исторические ЗИСы, ГАЗ-51, новые пожарные машины, мотоциклы и квадроциклы поедут с площади Дзержинского в Тракторозаводском районе.
Колонна пожарной техники, стартующая в 10:00, проедет по проспекту Ленина до улицы Краснознаменская и повернет в сторону набережной. Фотографии с прошлогоднего парада смотрите в нашем репортаже.
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