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Порядка 11 тыс. человек приняли участие в субботнике в Королеве
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Порядка 11 тыс. человек приняли участие в субботнике в Королеве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
На субботник 28 апреля 2018 г. в подмосковный Королев пришли около 11 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации наукограда.
«В Королеве прошел третий по счету субботник. Его участниками стали порядка 11 тыс. человек, было задействовано более 90 единиц техники. По итогам субботника ликвидировано около 100 стихийных навалов мусора, вывезено 5 тыс. кубометров мусора, в том числе крупногабаритного», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что центральной площадкой экологического мероприятия стал Комитетский лес, также уборка проводилась в березовой роще в районе железнодорожной станции «Подлипки-Дачные», на территории от мемориального комплекса до озера у пос. Торфопредприятие, вдоль железнодорожный станций, в лесном массиве «45 квартал», в зеленой зоне в районе железнодорожной платформы «Валентиновка», а также на улицах всех микрорайонов города.
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