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«Вечный огонь» в Подпорожье отремонтируют к 9 мая
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«Вечный огонь» в Подпорожье отремонтируют к 9 мая 

Ivyborg.ru 1 час назад
В Подпорожье ко Дню Победы отремонтировают выведенный из строя хулиганами мемориал «Вечный огонь» у братского захоронения советских воинов. Об этом сообщает администрация города.
Напомним, выяснилось, что 26 апреля местные жители обратили внимание, что вечный огонь у обелиска на берегу Свири практически не горит. При этом внутри чаши были обнаружены монеты и мусор. Местные власти подозревают в случившемся банду подростков-вандалов, которые так и остались безнаказанными.
Подача газа к огню была прекращена, новое оборудование для возобновления работы «Вечного огня» было заказано в Москве.
Ремонтные работы на мемориале планируется завершить до 9 мая, чтобы традиционные мероприятия на берегу Свири прошли без накладок и неприятных проблем.
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