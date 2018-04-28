«Вечный огонь» в Подпорожье отремонтируют к 9 мая

Подпорожье ко Дню Победы отремонтировают выведенный из строя хулиганами мемориал «Вечный огонь» у братского захоронения советских воинов. Об этом сообщает администрация города.

Напомним, выяснилось, что 26 апреля местные жители обратили внимание, что вечный огонь у обелиска на берегу Свири практически не горит. При этом внутри чаши были обнаружены монеты и мусор. Местные власти подозревают в случившемся банду подростков-вандалов, которые так и остались безнаказанными.

Подача газа к огню была прекращена, новое оборудование для возобновления работы «Вечного огня» было заказано в Москве

Ремонтные работы на мемориале планируется завершить до 9 мая, чтобы традиционные мероприятия на берегу Свири прошли без накладок и неприятных проблем.