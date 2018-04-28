Ещё
3,6 тысяч га новых лесов планируется посадить в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

3,6 тысяч га новых лесов планируется посадить в 2018 году 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.
Как заявляют в ведомстве, лесовосстановительные работы в текущем году запланированы на площади 12 тыс. га. В рамках этих работ будут произведены посадка лесных культур на площади 3,6 тыс. га, естественное возобновление и комбинированное лесовосстановление, а также дополнение лесных культур на площади 2,1 тыс. га  Кроме того, планируется произвести агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами на площади 20,2 тыс.га.
В настоящее время в регионе уже высажено 270 га леса.
Ранее сообщалось, что департамент лесного хозяйства призвал нижегородцев не жечь сухую траву.
Newsroom24: последние новости
Баня сгорела в Богородском районе 22 апреля Советский районный суд разместится в здании проспекте Гагарина «Митсубиси Лансер» сожгли неизвестные в Балахне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Жуковским произошло ЧП с военным самолетом184
США поставили Европе ультиматум
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением44
Националисты рассказали, когда Киев начнет войну с РФ181
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам406
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение