3,6 тысяч га новых лесов планируется посадить в 2018 году

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в региональном департаменте лесного хозяйства.

Как заявляют в ведомстве, лесовосстановительные работы в текущем году запланированы на площади 12 тыс. га. В рамках этих работ будут произведены посадка лесных культур на площади 3,6 тыс. га, естественное возобновление и комбинированное лесовосстановление, а также дополнение лесных культур на площади 2,1 тыс. га Кроме того, планируется произвести агротехнический и лесоводственный уход за лесными культурами на площади 20,2 тыс.га.

В настоящее время в регионе уже высажено 270 га леса.

Ранее сообщалось, что департамент лесного хозяйства призвал нижегородцев не жечь сухую траву.