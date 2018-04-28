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В Оренбурге отметили 369-летие образования пожарной охраны России
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В Оренбурге отметили 369-летие образования пожарной охраны России 

ProOren 21 минуту назад
Фото: ProOren
Празднование 369-летия образования пожарной охраны России прошло в Оренбурге в субботу, 28 апреля. Колонна пожарной техники проехала по улицам Карагандинской, Восточной, проезду Знаменскому. Туркестанской, Маршала Жукова, Чкаловой и проспекту Гагарина.
После этого в сквере имени Ю. А. Гагарина открылась выставка специальной пожарной техники. Там же состоялось торжественное построение, где сотрудников пожарной охраны отметили почетными грамотами, медалями и нагрудными знаками.
Кроме того пожарные Оренбурга провели показательные выступления. Так, для моделирования условий пожара возле памятника Юрию Гагарину была организована полоса препятствий, так называемого пожарного кроссфита. Пожарные в полном обмундировании выполняли такие упражнения как кантование колеса, перемещение покрышки кувалдой, что по физической активности сравнимо с расчисткой завалов на пожарах, разматывание и сбор пожарного рукава, спасение пострадавших и перемещение автомобиля.
Кроме того сотрудники пожарной охраны продемонстрировали порядок действий необходимые для ликвидации последствий разгерметизации цистерны с хлором и спасение пострадавшего.
Спасатели также потушили огонь, после чего желающие зрители смогли примерить обмундирование пожарного и попробовать себя в тушении возгорания.
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