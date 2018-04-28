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Пожару в селе Оренбургской обалсти присвоен третий ранг сложности
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Пожару в селе Оренбургской обалсти присвоен третий ранг сложности 

Вечерняя Москва 25 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
На место происшествия выехал начальник ГУ МЧС Оренбургской области.
Повышенный ранг сложности присвоен пожару, который возник в селе Вторая Ивановка в оренбургской области в субботу, 28 апреля. В готовность приведена военная авиация и аэромобильная группировка Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по региону.
— Пожару присвоен третий ранг сложности, максимальный у нас четвертый. На территории региона также есть военно-транспортный полк, у них там два самолета Ил-76 с устройством для тушения, они в готовности, и приведена в готовность аэромобильная группировка главного управления МЧС численностью 100 человек, — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, отмечает ТАСС. Вместе с тем, работу пожарных усложняют метеоусловия, так как в регионе порывы ветра достигают 23 метров в секунду, а также установилась высокая температура.
По данным регионального ведомства, на место происшествия выехал начальник ГУ МЧС Оренбургской области.
— Тракторы произвели опашку территории, чтобы огонь не распространялся, изначально площадь горящей сухой травы была около двух гектаров. Также туда пригнали три автобуса для возможной эвакуации людей, но она пока не проводилась, — пояснили в пресс-службе ведомства.
По последней информации, в результате возгорания сгорел жилой дом, и повреждены четыре хозяйственных постройки. Информация о пострадавших пока не поступала. Всего на территории села расположены около 140 жилых домов.
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