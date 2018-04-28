Ещё
Память бывшего главного пожарного увековечили на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Память бывшего главного пожарного увековечили на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 35 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Ставрополе пожарные увековечили память руководителя краевого отделения пожарной охраны с 1963 по 1982 годы Николая Андреенко, сообщили STAV.AIF.RU в краевой ПАСС.
Открытие мемориальной доски на доме, где жил ветеран службы, приурочено к профессиональному празднику пожарных 30 апреля.
«Самая большая заслуга Николая Андреенко заключалась в том, что за время своей службы он усовершенствовал материально-техническую базу пожарной охраны, инициировал принятие нормативно-правовых документов, которые позволили пожарному братству надеть погоны и приобрести статусность», — заявил на памятном мероприятии председатель краевой ветеранской организации ГУ МЧС России Вячеслав Куркач.
Могилу другого заслуженного пожарного Петра Острикова на Сажевом кладбище в Ставрополе спасатели в этом году привели в порядок и облагородили.
АиФ Ставрополье: последние новости
МЧС Чечни готовится к пожарам ТРЦ «Дея» в Нальчике могут закрыть из-за пожарной небезопасности Семья с восьмилетним ребёнком погибла от отравления в КБР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам251
Британия выгоняет россиян421
Объяснена высокая зарплата депутатов89
Лавров сделал заявление года162
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение