Память бывшего главного пожарного увековечили на Ставрополье

Ставрополе пожарные увековечили память руководителя краевого отделения пожарной охраны с 1963 по 1982 годы Николая Андреенко, сообщили STAV.AIF.RU в краевой ПАСС.

Открытие мемориальной доски на доме, где жил ветеран службы, приурочено к профессиональному празднику пожарных 30 апреля.

«Самая большая заслуга Николая Андреенко заключалась в том, что за время своей службы он усовершенствовал материально-техническую базу пожарной охраны, инициировал принятие нормативно-правовых документов, которые позволили пожарному братству надеть погоны и приобрести статусность», — заявил на памятном мероприятии председатель краевой ветеранской организации ГУ МЧС России Вячеслав Куркач.

Могилу другого заслуженного пожарного Петра Острикова на Сажевом кладбище в Ставрополе спасатели в этом году привели в порядок и облагородили.