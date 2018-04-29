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Более 6,4 тысячи спасателей будут работать в Москве во время ЧМ-2018
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Более 6,4 тысячи спасателей будут работать в Москве во время ЧМ-2018 

Москва24 13 часов назад
Фото: Москва24
Более 6,4 тысячи сотрудников МЧС и 880 единиц спецтехники будут работать в Москве во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В состав оперативной смены привлекут специалистов со знанием английского языка, сообщает РИА Новости.
На спортивных объектах в столице спасатели провели 584 профилактических мероприятия, из них — 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Разработано 89 планов тушения пожаров.
Всего с начала года в рамках подготовки к турниру МЧС России провело более 1,2 тысячи пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений. Было разработано и откорректировано свыше 880 планов пожаротушения.
В регионы, где пройдет чемпионат, поставили 499 единиц техники, включая авиацию. На учете спасателей находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.
На учете спасателей в городах проведения чемпионата находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.
Матчи ЧМ-2018 примут 12 стадионов в 11 российских городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, а также Сочи и Екатеринбурге.
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