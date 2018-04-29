Более 6,4 тысячи спасателей будут работать в Москве во время ЧМ-2018

Более 6,4 тысячи сотрудников МЧС и 880 единиц спецтехники будут работать в Москве во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В состав оперативной смены привлекут специалистов со знанием английского языка, сообщает РИА Новости

На спортивных объектах в столице спасатели провели 584 профилактических мероприятия, из них — 278 пожарно-тактических занятий и 65 пожарно-тактических учений. Разработано 89 планов тушения пожаров.

Всего с начала года в рамках подготовки к турниру МЧС России провело более 1,2 тысячи пожарно-тактических занятий, командно-штабных и тактико-специальных учений. Было разработано и откорректировано свыше 880 планов пожаротушения.

В регионы, где пройдет чемпионат, поставили 499 единиц техники, включая авиацию. На учете спасателей находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.

На учете спасателей в городах проведения чемпионата находятся 77 спортивных объектов, 206 мест проживания и 96 транспортных объектов.