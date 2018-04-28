В Кадастровой палате по Москве проведена учебная пожарная эвакуация

17 апреля 2018 года 3-м региональным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ВАО Главного управления МЧС России по г. Москве , в рамках внеплановой проверки, проведена учебная пожарная эвакуация в здании Кадастровой палаты по Москве, расположенном по адресу: Зеленый проспект, д. 20.

Учебная пожарная эвакуация — ответственное и сложное мероприятие в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в любой организации.

Главной целью проведения учебной тренировки является проверка готовности организации к проведению быстрой и безопасной жизни и здоровья сотрудников эвакуации на случай пожара. Для обеспечения безопасности необходимо проведение регулярных практических тренировок персонала.

Целями мероприятия являлась всесторонняя проверка готовности учреждения к проведению быстрой и безопасной эвакуации; замер времени задержки начала эвакуации; выяснение действий сотрудников при пожаре; выявление реального времени, необходимого для эвакуации.

Проведенная практическая тренировка по эвакуации показала эффективное взаимодействие сотрудников Кадастровой палаты по Москве и подразделения МЧС России по г. Москве, подтвердила работоспособность установленных систем пожарной сигнализации, тревожного оповещения. В ходе тренировки сотрудники учреждения проявили надлежащее знание своих обязанностей в случае пожара, показали отличную слаженность действий при эвакуации.