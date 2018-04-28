Якутские пожарные в письме Путину осудили замышлявших голодовку коллег

Сотрудники государственной противопожарной службы (ГПС) Якутии написали письмо президенту РФ Владимиру Путину , в котором осудили своих коллег, планировавших голодовку.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое работников пожарной части № 10 в поселке Кангалассы планировали объявить голодовку из-за низких зарплат и проблем в обеспечении подразделений техникой. В публикации они также критиковали руководство Государственной противопожарной службы республики.

«Руководством противопожарной службы республики по мере обеспеченности финансовыми и материально-техническими средствами принимались меры по улучшению условий труда пожарных. Но, как видно, «радивых к службе» коллег это не устраивало, и они пошли объявлять через СМИ, что будут организовывать голодовку во время несения боевой службы», — говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении ТАСС . В письме они также утверждают, что голодовка так и не состоялась.

Пожарные отмечают, что в некоторых частях есть небольшие сложности с оснащением частей обмундированием и техникой. При этом, по их словам, условия службы стали лучше, чем раньше.

По их словам, для выполнения поставленных задач у пожарных есть необходимые силы и средства, а также поддержка руководства республики. «Нам надо только быть коллективом, не искать во всем негатив или руководствоваться личными выгодами, выставлять свои интересы», — написали пожарные.

Под письмом подписались свыше 2,6 тыс. сотрудников ГПС Якутии.