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Якутские пожарные в письме Путину осудили замышлявших голодовку коллег
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Якутские пожарные в письме Путину осудили замышлявших голодовку коллег 

Дальний Восток 50 минут назад
Фото: Дальний Восток
Сотрудники государственной противопожарной службы (ГПС) Якутии написали письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором осудили своих коллег, планировавших голодовку.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что двое работников пожарной части № 10 в поселке Кангалассы планировали объявить голодовку из-за низких зарплат и проблем в обеспечении подразделений техникой. В публикации они также критиковали руководство Государственной противопожарной службы республики.
«Руководством противопожарной службы республики по мере обеспеченности финансовыми и материально-техническими средствами принимались меры по улучшению условий труда пожарных. Но, как видно, «радивых к службе» коллег это не устраивало, и они пошли объявлять через СМИ, что будут организовывать голодовку во время несения боевой службы», — говорится в обращении, копия которого есть в распоряжении ТАСС. В письме они также утверждают, что голодовка так и не состоялась.
Пожарные отмечают, что в некоторых частях есть небольшие сложности с оснащением частей обмундированием и техникой. При этом, по их словам, условия службы стали лучше, чем раньше.
По их словам, для выполнения поставленных задач у пожарных есть необходимые силы и средства, а также поддержка руководства республики. «Нам надо только быть коллективом, не искать во всем негатив или руководствоваться личными выгодами, выставлять свои интересы», — написали пожарные.
Под письмом подписались свыше 2,6 тыс. сотрудников ГПС Якутии.
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