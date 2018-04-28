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В Подмосковье введен режим ЧС
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В Подмосковье введен режим ЧС 

News.ru 58 минут назад
В подмосковном Ногинске введён режим чрезвычайной ситуации. Причина — проблемы с вывозом мусора. Об этом 28 апреля сообщил глава Ногинского района МО Игорь Красавин.
«С целью своевременного и качественного выполнения мероприятий по недопущению появления и развития эпидемий, связанных с невывозом мусора, недопущения возгорания навалов мусора, обеспечения пожарной и эпидемиологической безопасности… постановляю ввести режим «чрезвычайная ситуация » на территории Ногинского муниципального района», — говорится в постановлении, датированных 27 апреля 2018 года.
При этом Красавин отметил, что «это не шутка и не „утка“.
»Да, есть такая чрезвычайная ситуация в связи с невывозом мусора. Это касается не только Ногинска, а всего Ногинского района. Руководители всех подразделений в курсе, все знают. Всем это постановление было разослано», — цитирует ТАСС диспетчера ЕДДС.
Кроме того, известно, что первый заместитель главы Федор Балицкий должен обеспечить выделение денег на ликвидацию последствий ЧС, «связанной с несвоевременном вывозом мусора» на территории муниципалитета.
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