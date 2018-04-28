Тюменские автоинспекторы предотвратили гибель людей на пожаре

Ранним утром, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы полка ДПС капитаны полиции Канат Алимов, Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов увидели клубы дыма и языки пламени над крышей деревянного дома по улице Интернациональной города Тюмени

Автоинспекторы вызвали пожарных и подъехали к горящему дому. До их приезда полицейские помогли людям покинуть дом, разбудили крепко спящего 49-летнего мужчину, разбив окно, и помогли отогнать его автомобиль в безопасное место.

После эвакуации людей из горящего дома, автоинспекторы ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили постройку, в пожаре никто не пострадал.

Жильцы дома поблагодарили автоинспекторов за оказанную помощь.