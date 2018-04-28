Ещё
Тюменские автоинспекторы предотвратили гибель людей на пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменские автоинспекторы предотвратили гибель людей на пожаре 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Ранним утром, находясь на маршруте патрулирования, инспекторы полка ДПС капитаны полиции Канат Алимов, Марат Афлетунов и Дмитрий Шахов увидели клубы дыма и языки пламени над крышей деревянного дома по улице Интернациональной города Тюмени.
Автоинспекторы вызвали пожарных и подъехали к горящему дому. До их приезда полицейские помогли людям покинуть дом, разбудили крепко спящего 49-летнего мужчину, разбив окно, и помогли отогнать его автомобиль в безопасное место.
После эвакуации людей из горящего дома, автоинспекторы ограничили движение транспорта в районе возгорания и обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно потушили постройку, в пожаре никто не пострадал.
Жильцы дома поблагодарили автоинспекторов за оказанную помощь.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
В Амурской области сотрудники ГИБДД оказали помощь в ликвидации пожаров В Белгородской области полицейские вынесли пенсионерку из горящего дома Кадровые изменения в МВД России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США поставили Европе ультиматум
Россия запретила въезд враждебно настроенным литовцам251
Британия выгоняет россиян421
Объяснена высокая зарплата депутатов89
Лавров сделал заявление года162
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение