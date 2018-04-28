Родильный дом загорелся в Москве из‐за стиральной машинки

На Втором Красносельском переулке загорелся родильный дом № 32. В здании вспыхнула стиральная машинка. Об этом сообщил «360» источник в экстренных органах.

Аппарат находился в подвале родильного дома. Огонь быстро распространился по небольшому помещению, а дым почти мгновенно пробрался в женскую консультацию.

Спасатели эвакуируют всех посетителей. Они прочесали здание, облили водой подвал, а потом потушили расплавившуюся стиральную машинку.

В помещении также нашли сотрудника ГБУ «Жилищник» с признаками отравления угарным газом.

27 апреля в московской квартире произошел пожар. Огонь появился в квартире около 18:00, но был оперативно потушен пожарными. Они вытащили из помещения трех человек.