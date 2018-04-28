Пожарные Курганской области начали отмечать профессиональный праздник

Собравшихся на праздничную церемонию сотрудников чрезвычайного ведомства приветствовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Алексей Ткачев . В адрес присутствующих прозвучали слова признательности за добросовестный труд, а также пожелания профессионального совершенствования, мужества, выдержки и успехов.

Перед строем сослуживцев новоиспеченные сотрудники ведомства поклялись самоотверженно служить на благо Отечества.

Во время торжественного мероприятия состоялось и вручение очередных званий и ведомственных наград. Эмоциональный фон и патриотический настрой создавали творческие номера подшефных боевого подразделения, активных участников движения «Школа безопасности» — профильные кадетские классы курганской школы № 42.

Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области