Пожарные Курганской области начали отмечать профессиональный праздник 

Накануне Дня пожарной охраны, который в России отмечается 30 апреля, в Кургане приняли присягу сотрудники МЧС России, несущие службу в подразделении 1 отряда федеральной противопожарной службы. Торжественная церемония состоялась в присутствии ветеранов, офицеров, представителей объекта, на защите которого находится подразделение — Курганского машиностроительного завода, кадетов и гостей.
Собравшихся на праздничную церемонию сотрудников чрезвычайного ведомства приветствовал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Алексей Ткачев. В адрес присутствующих прозвучали слова признательности за добросовестный труд, а также пожелания профессионального совершенствования, мужества, выдержки и успехов.
Перед строем сослуживцев новоиспеченные сотрудники ведомства поклялись самоотверженно служить на благо Отечества.
Во время торжественного мероприятия состоялось и вручение очередных званий и ведомственных наград. Эмоциональный фон и патриотический настрой создавали творческие номера подшефных боевого подразделения, активных участников движения «Школа безопасности» — профильные кадетские классы курганской школы № 42.
Информация и фото предоставлены пресс-службой ГУ МЧС России по Курганской области