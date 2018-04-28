Источник: в Томске загорелись склады на площади 800 кв. м

ТАСС , 28 апреля. Складские помещения загорелись на площади 800 кв. м. в Томске . Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "В одноэтажном складском здании по адресу: Енисейская улица, дом 37, строение 1, произошло возгорание. Общая площадь пожара составляет 800 кв. м", — сказал собеседник агентства. Пожару присвоен второй номер сложности, идет тушение возгорания. Ранее представитель регионального МЧС рассказал, что сообщение на пульт дежурного поступило в 19:48 (15:48 мск). На данный момент известно, что возгорание произошло в металлическом одноэтажном ангаре, на месте работают 15 единиц техники и 40 человек. Пострадавших нет, сказал собеседник агентства.