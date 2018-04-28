К пятиэтажке в Первомайском районе подъехала машина разминирования

Сегодня вечером, 28 апреля, к дому № 122 на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска приехала машина разминирования.

По информации очевидца, около 20:50 у дома оставалась только машина разминирования. Согласно сообщениям в соцсетях, около 20:00 у пятиэтажки работали пожарные, полиция и скорая.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС не смогли дать оперативный комментарий о ситуации. «Информацию нужно узнавать, перезвоните позднее», — коротко ответили в пресс-службе ведомства.

Вчера около Дворца бракосочетания собралась полиция и люди в оранжевой униформе — к зданию на Красном проспекте, 68 подъехала машина разминирования.