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К пятиэтажке в Первомайском районе подъехала машина разминирования
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К пятиэтажке в Первомайском районе подъехала машина разминирования 

ngs.ru 49 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня вечером, 28 апреля, к дому № 122 на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска приехала машина разминирования.
По информации очевидца, около 20:50 у дома оставалась только машина разминирования. Согласно сообщениям в соцсетях, около 20:00 у пятиэтажки работали пожарные, полиция и скорая.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС не смогли дать оперативный комментарий о ситуации. «Информацию нужно узнавать, перезвоните позднее», — коротко ответили в пресс-службе ведомства.
Вчера около Дворца бракосочетания собралась полиция и люди в оранжевой униформе — к зданию на Красном проспекте, 68 подъехала машина разминирования.
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