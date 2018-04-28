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В Киеве полыхнуло историческое здание
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В Киеве полыхнуло историческое здание 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает Громадське радио.
На улице Городецкого в центре Киева произошел пожар в историческом здании, более известном как дом Гинзбурга. Возгорание произошло около 14:30. С верхних этажей здания повалил дым.
На месте работают пожарные, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных пока не поступало.
Девятый дом по улице Городецкого построен купцом первой гильдии Львом Гинзбургом в 1904 году. Старинное здание примечательно своими фасадами с лепниной и скульптурами. Особняк является архитектурным памятником. Сейчас на первых этажах разместились офисы и магазины, а верхние этажи остаются жилыми.
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