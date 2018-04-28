В Киеве полыхнуло историческое здание

Об этом сообщает Громадське радио.

На улице Городецкого в центре Киева произошел пожар в историческом здании, более известном как дом Гинзбурга. Возгорание произошло около 14:30. С верхних этажей здания повалил дым.

На месте работают пожарные, полиция и медики. Информации о пострадавших и эвакуированных пока не поступало.

Девятый дом по улице Городецкого построен купцом первой гильдии Львом Гинзбургом в 1904 году. Старинное здание примечательно своими фасадами с лепниной и скульптурами. Особняк является архитектурным памятником. Сейчас на первых этажах разместились офисы и магазины, а верхние этажи остаются жилыми.