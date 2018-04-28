Победу в первых соревнованиях по пожарному кроссфиту одержала команда из Вологды

С небольшим отрывом команда пожарных из Вологды опередила череповецких коллег. Финальные соревнования по силовому многоборью с использованием пожарного обмундирования и техники прошли сегодня в преддверии Дня пожарной охраны. Лучшим сотрудникам подразделений региона вручили награды различного уровня, участие в мероприятии приняли представители региональных и городских властей.

Настоящий пожарно-спасательный полигон развернулся на площади Революции. Зрелищные соревнования по пожарному кроссфиту провели впервые, финалистами стали две сборных Вологды и Череповца , они прошли внутренний отбор и сегодня показали отличные результаты. Тройка вологжан оказалась выносливее и быстрее, им вручили кубок победителей и медали.

«К соревнованиям мы готовились в спорткомплексе в селе Молочном под руководством опытного тренера, чемпиона мира по пожарно-прикладному спорту и по легкой атлетике Игоря Синицына. Там мы проходили аналогичную полосу препятствий, тренировали свое мастерство. Все этапы сложные, физические нагрузки максимальные, процесс усложняли надетые противогазы. Вперед вырвались на первом этапе, и за счет этих секунд стали победителями», — рассказал спасатель пожарной части № 6 Вологды Виктор Зайцев

На вооружении пожарных частей сегодня — самая современная высотная техника, используются беспилотные летательные аппараты, которые позволяют проводить качественную разведку на месте ЧС и пожаров. Добровольные пожарные подразделения развивают регулярно, вплотную этим вопросом занимается региональное правительство. В этом году на территории области дополнительно откроется еще пять таких подразделений.

«Сегодня профессия пожарного востребована, огнеборец одновременно спасатель, он должен владеть несколькими специальностями. Самое главное в том, что они помогают людям, не жалея себя, и именно за это спасателям благодарны все жители каждого населенного пункта. Первые пожарные команды появились еще в начале 17 века, они были добровольные. Их появление было обусловлено высокой пожарной опасностью — весь жилой фонд раньше был деревянным, и сама жизнь продиктовала необходимость в организации таких частей. Сейчас мы возвращаемся к этой практике, участие в тушении 30% пожаров принимают добровольные пожарные дружины. Этот год Президентом страны объявлен годом добровольца, и это еще раз подтверждает значимость профессии огнеборца», — рассказал заместитель Губернатора области Виктор Рябишин

Награды разного уровня вручили отличившимся пожарным и спасателям, которые прибыли в Вологду из разных уголков региона. Поздравления принимали от региональных и городских властей, парламентариев, представителей Вологодской епархии.

«Профессия пожарных появилась одной из первых, так как вся история человечества началась с укрощения огня. Это одна из самых героических и благородных профессий, ведь то, что для обычных людей подвиг, для спасателей и пожарных — ежедневный труд. Вы шагаете в дым и огонь, чтобы спасти людские жизни и имущество, обеспечиваете нашу безопасность», — отметил в своем обращении заместитель председателя Законодательного Собрания области Андрей Подволоцкий.

К 369-й годовщине празднования Дня пожарной охраны подготовили парад спецтехники: от раритетной до самой современной. Самый возрастной экземпляр — «ГАЗ» 1937 года выпуска. Машина оборудована насосом и вмещает десяток пожарных. Также представлены пожарный мотоцикл, квадроцикл, машины для лесных пожаров и для тушения на высоте, фургон, «начиненный» новейшими системами связи — всего 16 экземпляров.

Особенность выставки — интерактив, в технике можно посидеть и все потрогать, что важно для юных участников праздника. Ребята воспользовались этой возможностью, с помощью взрослых залезали на пожарные лестницы и разворачивали пожарные рукава.

«Сегодня здесь и действующие сотрудники пожарной охраны, и ветераны, и подрастающее поколение — кадеты, это важно и символично, еще раз доказывает жизнеспособность профессии. Подготовка профессиональных квалифицированных кадров для такого сложного и опасного дела очень важна, к этому нужно готовиться и использовать в обучении все возможные способы, в том нужно опираться на опыт ветеранов отрасли, чтобы избежать жертв», — рассказал Мэр Вологды Сергей Воропанов

В этом году впервые на площади развернули мини теплодымокамеру, при помощи театрального дыма внутри создали задымленный участок, поставили препятствия. Почувствовать себя в условиях пожара предложили всем желающим, на входе одевали специальные защитные маски и запускали внутрь.

«Боевое» крещение прошли десятки юных вологжан. Завершился праздник показательными выступлениями пожарных — боевыми развертываниями, практическим комплексом самоспасения, тушением трех вспыхнувших поддонов.