Детсадовцам из Марьиной Рощи рассказали о правилах пожарной безопасности

Сотрудники МЧС северо-востока столицы организовали урок по тематике безопасности жизнедеятельности для воспитанников детского сада в Марьиной Роще. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по СВАО.

«Встреча началась с проведения инструктажа сотрудником государственного пожарного надзора Мариной Лапенко. Далее детям представили боевую пожарную машину. Присутствующие на мероприятии пожарные рассказали ребятам о своей профессии», — пояснили в пресс-службе.

По завершении встречи огнеборцы ответили на многочисленные вопросы детей, провели фотосессию с ними и продемонстрировали, как работать с пожарным стволом, а ребята подарили пожарным подготовленные рисунки. (то)