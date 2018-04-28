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Детсадовцам из Марьиной Рощи рассказали о правилах пожарной безопасности
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Детсадовцам из Марьиной Рощи рассказали о правилах пожарной безопасности 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
Сотрудники МЧС северо-востока столицы организовали урок по тематике безопасности жизнедеятельности для воспитанников детского сада в Марьиной Роще. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по СВАО.
«Встреча началась с проведения инструктажа сотрудником государственного пожарного надзора Мариной Лапенко. Далее детям представили боевую пожарную машину. Присутствующие на мероприятии пожарные рассказали ребятам о своей профессии», — пояснили в пресс-службе.
По завершении встречи огнеборцы ответили на многочисленные вопросы детей, провели фотосессию с ними и продемонстрировали, как работать с пожарным стволом, а ребята подарили пожарным подготовленные рисунки. (то)
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