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Мину времен ВОВ обнаружили в горокруге Можайск
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Мину времен ВОВ обнаружили в горокруге Можайск 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В сельском поселении Клементьевское городского округа Можайск Подмосковья обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.
«В 20:48 28 апреля от оперативного дежурного ЕДДС Можайска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 50 метров», — говорится в сообщении.
В воскресенье мину изымут силами ПСО-22, а на 3 мая запланировано уничтожение боеприпаса.
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