Мину времен ВОВ обнаружили в горокруге Можайск

В сельском поселении Клементьевское городского округа Можайск Подмосковья обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«В 20:48 28 апреля от оперативного дежурного ЕДДС Можайска в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области» поступило сообщение об обнаружении минометной мины времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Расстояние до жилых строений 50 метров», — говорится в сообщении.

В воскресенье мину изымут силами ПСО-22, а на 3 мая запланировано уничтожение боеприпаса.