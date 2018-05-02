Два снаряда времен ВОВ обнаружили в Щелковском районе

На обочине дороги в деревне Мизиново Щелковского района Подмосковья обнаружили два снаряда времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Первого мая в 20:35от диспетчера ЕДДС Щелковского муниципального района поступило сообщение о том, что на обочине дороги местного значения обнаружены два снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», — говорится в сообщении.

Расстояние от найденных боеприпасов до жилых строений составляет 400 метров. На 4 мая запланировано уничтожение снарядов.