В «Семейном Магните» на ул. Дзержинского в Краснодаре произошел пожар 

Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Сообщение на пульт дежурного краснодарского пожрано-спасательного гарнизона поступило в 14:54.
Возгорание произошло в супермаркете, расположенном на ул. Дзержинского, 42.
В 14:59 первое пожрано-спасательное подразделение уже прибыло на место происшествия.
Был установлен очаг задымления — элетрощитовая, расположенная с тыльной стороны здания.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. В 15:17 были ликвидированы очаги открытого горения. В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в 15:24 пожар был полностью ликвидирован.