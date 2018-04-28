В Краснодаре задымился «Магнит, эвакуировали 20 человек

Пожарные справились с огнем за 20 минут

28 апреля в 14.54 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в гипермаркете на ул. Дзержинского, 42.

В 14.55 к месту происшествия выехали пожарные расчеты. Определили, что происходит задымление в электрощитовой, которая расположена с тыльной стороны здания. Пожарные эвакуировали 20 человек. В 15.04 огонь на площади 6 кв.м. в электрощитовой локализовали. В 15.17 ликвидировали открытое горение, в 15.24 пожар был полностью потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Гипермаркет работает в штатном режиме.