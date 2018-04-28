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В Краснодаре задымился «Магнит, эвакуировали 20 человек
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В Краснодаре задымился «Магнит, эвакуировали 20 человек 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Пожарные справились с огнем за 20 минут
«Магнит» задымился в Краснодаре, эвакуировали 20 человек.
28 апреля в 14.54 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании в гипермаркете на ул. Дзержинского, 42.
В 14.55 к месту происшествия выехали пожарные расчеты. Определили, что происходит задымление в электрощитовой, которая расположена с тыльной стороны здания. Пожарные эвакуировали 20 человек. В 15.04 огонь на площади 6 кв.м. в электрощитовой локализовали. В 15.17 ликвидировали открытое горение, в 15.24 пожар был полностью потушен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Гипермаркет работает в штатном режиме.
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