В майские праздники перекроют центр Казани

Казань ждут массовые перекрытия улиц при подготовке ко Дню Победы, в день праздника и даже после. Большинство ограничений коснутся центральной части города.

С 15:00 1 мая до 11:00 11 мая:

проезд рядом со сквером Асгата Галимзянова.

3 мая с 18:00 до полуночи:

площадь Тысячелетия — от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

проезд между цирком и стадионом Центральный;

ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;

ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;

ул. Кремлевская набережная;

ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.

5 мая с 18:00 до полуночи:

площадь Тысячелетия — от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

проезд между цирком и стадионом Центральный;

ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;

ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;

ул. Кремлевская набережная;

ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.

7 мая с 9:00 до 13:00:

площадь Тысячелетия — от ул. Профсоюзная до ул. Батурина.

7 мая с 18:00 до полуночи:

площадь Тысячелетия — от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

проезд между цирком и стадионом Центральный;

ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;

ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;

ул. Кремлевская набережная;

ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.

С 1:00 8 мая до 8:00 10 мая:

площадь Тысячелетия — от ул. Профсоюзная до ул. Батурина;

С 18:00 8 мая до 1:00 10 мая:

ул. Бондаренко — от пр. Ямашева до ул. Маршала Чуйкова (в обоих направлениях);

ул. Волгоградская — от ул. Бондаренко до ул. Короленко (в обоих направлениях).

9 мая с 7:00 до 23:00:

проезд между цирком и стадионом Центральный;

ул. Декабристов — от площади Тысячелетия до ул. Сибгата Хакима;

ул. Декабристов — от ул. Комсомольская до площади Тысячелетия;

ул. Кремлевская набережная;

ул. Лево-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Право-Булачная — от площади Тысячелетия до ул. Чернышевского;

ул. Ташаяк — от ул. Московская до площади Тысячелетия.

9 мая с 9:00 до 17:00:

ул. Гоголя — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Жуковского — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Карла Маркса — от ул. Горького до ул. Лобачевского;

ул. Кремлевская — от ул. Лобачевского до площади Первого Мая;

ул. Кремлевская — от ул. Лобачевского до ул. Университетская;

ул. Лобачевского — от ул. Большая Красная до ул. Кремлевская;

ул. Муштари — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Профессора Нужина — от ул. Университетская до ул. Пушкина;

ул. Пушкина — от ул. Большая Красная до ул. Карла Маркса;

ул. Театральная — от ул. Большая Красная до ул. Дзержинского;

ул. Толстого — от ул. Большая Красная до ул. Горького;

ул. Университетская — от ул. Кремлевская до ул. Профсоюзная.

9 мая с 16:00 до 23:00:

пр. Ямашева — от ул. Мусина до ул. Короленко (в обоих направлениях).

9 мая с 19:00 до полуночи:

ул. Сибгата Хакима — от ул. Декабристов до ул. Бичурина (в обоих направлениях).

Читайте также:

Жильцам дома у «Казань Арены» не дают спецпропуска. Они недовольны

С 29 апреля на Павлюхина ограничат движение