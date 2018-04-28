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В Ярославле отметили 369-ю годовщину со дня создания пожарной охраны РФ
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В Ярославле отметили 369-ю годовщину со дня создания пожарной охраны РФ 

Портал органов государственной власти Ярославской области 27 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
28 апреля в Ярославле прошли торжественные мероприятия, посвященные 369-й годовщине со дня создания пожарной охраны РФ. В Михайло-Архангельском храме состоялся благодарственный молебен. К памятнику «Мужеству пожарных и спасателей» на Красной площади были возложены цветы. В рамках церемонии также вручены свидетельства спасателям-добровольцам.
— Уверен, что у каждого из вас за плечами множество сложных, но решенных ситуаций и воспоминаний о спасенных человеческих жизнях. Благодарю от имени жителей Ярославской области за вашу самоотверженную и профессиональную работу, благодаря которой обеспечивается безопасность в нашем регионе, — сказал Роман Колесов.
Завершились мероприятия торжественным собранием Главного управления МЧС России по Ярославской области, на котором были награждены сотрудники пожарной охраны за большой вклад в обеспечение безопасности населения на территории региона и высокий профессионализм. Вместе с руководителем Главного управления Олегом Бочаровым сотрудников пожарной охраны поздравил заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.
— В нашей профессии не бывает случайных людей. Все те, кто служат в пожарной охране настоящие бойцы, которые профессионально оказывают помощь попавшим в беду, готовые пожертвовать собой во имя спасения человеческой жизни, — отметил начальник Главного управления МЧС РФ по Ярославской области Олег Бочаров. — И все это — наша повседневная работа. Много в нашей профессии и династий, потому что только через преемственность поколений, через опыт отцов и дедов возможно воспитать настоящих мастеров своего дела, способных на подвиг ради жизни других людей. Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестное выполнение служебного долга по обеспечению пожарной безопасности на территории нашей области!
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